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В мире

В Казани поженились трансгендеры 

Рамблер + ещё 7 15 минут назад
В России впервые официально зарегистрировали брак трансгендеров. Супруга — бывший мужчина. Супруг — бывшая женщина. Об этом сообщает издание KazanFirst.
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По данным издания, Эрика и Виктор познакомились четыре месяца назад. Тогда они уже находились в процессе изменения внешности.
Молодые люди, не отличающиеся от традиционной пары, обратились в один из ЗАГСов Казани. У них не возникло проблем. Заявление приняли, брачная церемония состоялась 12 декабря.
«Не было особого отношения. Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — сказала Эрика.
Журналисты опубликовали фото и видео с церемонии бракосочетания.
МК пишет, что необычный брак заключили преподаватель парикмахерского искусства Эрика Аскарова и графический дизайнер Виктор Мануйлин.
«Мы абсолютно нормальные люди. Никто не знает, что мы трансгендеры. Когда людям становится известно, что мы сменили пол, конечно, повышенный интерес. Знаете, я думаю, что большая масса людей — это быдло, к сожалению. Ими легче управлять» — рассказала Эрика Аскарова.
Молодые решили, что пока поживут в Казани, затем, возможно, переедут за границу. Они говорят, что хотят детей, но в России у них могут возникнуть проблемы с органами опеки. В Европе к трансгендерам-родителям относятся лояльнее.
Ранее «Рамблер» сообщал, что казахстанский бодибилдер влюбился в секс-куклу и собрался заключить с ней брак.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Видео , Казань
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