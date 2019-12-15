В Казани поженились трансгендеры

России впервые официально зарегистрировали брак трансгендеров. Супруга — бывший мужчина. Супруг — бывшая женщина. Об этом сообщает издание KazanFirst.

По данным издания, Эрика и Виктор познакомились четыре месяца назад. Тогда они уже находились в процессе изменения внешности.

Молодые люди, не отличающиеся от традиционной пары, обратились в один из ЗАГСов Казани. У них не возникло проблем. Заявление приняли, брачная церемония состоялась 12 декабря.

«Не было особого отношения. Если я выгляжу, как женщина и у меня женские документы, а он выглядит, как мужчина и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — сказала Эрика.

Журналисты опубликовали фото и видео с церемонии бракосочетания.

МК пишет , что необычный брак заключили преподаватель парикмахерского искусства Эрика Аскарова и графический дизайнер Виктор Мануйлин.

«Мы абсолютно нормальные люди. Никто не знает, что мы трансгендеры. Когда людям становится известно, что мы сменили пол, конечно, повышенный интерес. Знаете, я думаю, что большая масса людей — это быдло, к сожалению. Ими легче управлять» — рассказала Эрика Аскарова.

Молодые решили, что пока поживут в Казани, затем, возможно, переедут за границу. Они говорят, что хотят детей, но в России у них могут возникнуть проблемы с органами опеки. В Европе к трансгендерам-родителям относятся лояльнее.