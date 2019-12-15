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Главную новогоднюю ёлку России везут в Кремль 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Главная ёлка страны отправилась в Кремль
Фото: News.ru
Из Бородинского лесопитомника Можайского городского округа Подмосковья отправилась главная новогодняя ёлка России.
Автопоезд транспортирует дерево в центр столицы. Известно, что в этом году кремлёвская ёлка составляет около 25 метров в высоту, а размах её ветвей — шесть метров. Возраст новогодней красавицы составляет 90 лет.
Управделами президента сообщил, что главная ёлка прибудет в Кремль в воскресенье (15 декабря) вечером.
Также уточняется, что полностью украсят дерево к 25 декабря, тогда же и пройдёт традиционная 20-я всероссийская ёлка.
Как ранее писал NEWS.ru, 30 ноября в Москве на Красной площади торжественно открылся ГУМ-каток. В праздничном представлении приняли участие олимпийские чемпионки Татьяна Навка и Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырёх континентов в танцах на льду Пётр Чернышёв.
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Теги:
Общество , Алина Загитова , Татьяна Навка , Петр Чернышев , Московская область
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