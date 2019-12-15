Главная ёлка страны отправилась в Кремль

Главную новогоднюю ёлку России везут в Кремль

Из Бородинского лесопитомника Можайского городского округа Подмосковья отправилась главная новогодняя ёлка России

Автопоезд транспортирует дерево в центр столицы. Известно, что в этом году кремлёвская ёлка составляет около 25 метров в высоту, а размах её ветвей — шесть метров. Возраст новогодней красавицы составляет 90 лет.

Управделами президента сообщил, что главная ёлка прибудет в Кремль в воскресенье (15 декабря) вечером.

Также уточняется, что полностью украсят дерево к 25 декабря, тогда же и пройдёт традиционная 20-я всероссийская ёлка.