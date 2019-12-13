Врач объяснил, почему российские мужчины-пенсионеры рано умирают

Российские мужчины после выхода не пенсию живут в три раза меньше женщин, поскольку не желают отказываться от вредных привычек. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев

Исследователи подсчитали, что после выхода на пенсию российские мужчины живут в среднем около 7,5 лет, в то время как женщины — 22,6. Причина такой большой разницы кроется в неправильном образе жизни, считает Конев. С выходом на пенсию мужчины прекращают любые виды физической активности, но при этом остаются верны вредным привычкам.