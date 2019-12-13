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Криминал

Врач объяснил, почему российские мужчины-пенсионеры рано умирают 

Ura.Ru 47 минут назад
Российские мужчины после выхода не пенсию живут в три раза меньше женщин, поскольку не желают отказываться от вредных привычек. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.
Исследователи подсчитали, что после выхода на пенсию российские мужчины живут в среднем около 7,5 лет, в то время как женщины — 22,6. Причина такой большой разницы кроется в неправильном образе жизни, считает Конев. С выходом на пенсию мужчины прекращают любые виды физической активности, но при этом остаются верны вредным привычкам.
«Постепенно доза алкоголя, которая была ранее привычной и не вызывала токсических эффектов, становится вредной. Пути выхода — это здоровый образ жизни, рациональное питание, уровень физической нагрузки, отказ от вредных привычек», — пояснил врач в беседе с «Невскими новостями», посоветовав также вовремя обращаться к врачам. Это тоже помогает продлить жизнь.
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Комментарии 6 
Теги:
Общество , Видео , Юрий Конев
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