В России станет проще прописаться иностранцам

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает гражданам других стран, имеющим в собственности на территории России жилое помещение, прописывать у себя приезжих. Об этом пишет «Парламентская газета».

С инициативой выступило правительство России . Чиновники захотели расширить круг иностранных граждан, которые могут выступить в качестве принимающей стороны для приглашения приезжих.

Сообщается, что порядок учета по месту пребывания иностранных граждан может устанавливаться Министерством иностранных дел по согласованию с МВД . Также документ уравнивает в правах и обязанностях постоянно проживающих и временно проживающих иностранцев в части постановки на миграционный учет по месту нахождения.

В октябре 2019 года в Госдуму внесли законопроект, позволяющий иностранцам, которые купили жилье в России, регистрировать в нем своих родственников или других земляков.