О непреходящей ценности пословицы «век живи — век учись»

Жизнь знает немало примеров тому, как люди резко меняли сферу деятельности и достигали больших успехов на новом поприще. «Лента.ру» собрала истории тех, кто отказался от привычной работы и начал все с нуля уже в солидном возрасте.

Из юристов в летчики

Помните недавний случай с летчиком Дамиром Юсуповым, посадившим самолет с полными баками горючего на кукурузном поле? То, что командиром воздушного судна он стал сравнительно поздно, — известная история. Летать он мечтал с детства, но сесть за штурвал ему удалось лишь в 35 лет.

В летное училище после школы его не взяли из-за неудачно пройденной медкомиссии. Поэтому будущий герой России сначала получил юридического образование, поработал юристом, но потом решил реализовать мечту и в 33 года поступил в филиал Санкт-Петербургского университета гражданской авиации.

Сразу после университета 35-летнего Дамира взяли на работу в « Уральские авиалинии ». В 2018 году он прошел конкурсный отбор кандидатов на должность командира воздушного судна. Успешно освоив программу, в августе прошлого года Юсупов перевелся на новую должность. И уже через год тот стал известен всей стране, совершив настоящий подвиг. Нужно ли говорить о том, что решение Дамира сменить профессию оказалось судьбоносным — это сохранило людям жизнь.

А ведь общий налет героя составляет чуть более 3 тысяч часов, что относительно немного: минимум для получения должности командира воздушного судна — 1,5 тысячи часов. Юсупов выполнял рейсы не только по России , но и за границей. И его профессионализму в компании доверяют безоговорочно — он перевозит не только рядовых пассажиров. Так, спецрейсами он доставлял на соревнования хоккейную команду «Ак Барс», футбольную команду «Рубин», а также сборную России по фигурному катанию.

Из генетиков в писатели

Вряд ли найдется человек, не знакомый с произведениями Людмилы Улицкой . Одна из самых уважаемых и читаемых авторов современной России, первая женщина-писатель, ставшая лауреатом премии «Русский Букер». По мотивам ее книг снимают фильмы, ставят спектакли, некоторые ее произведения переведены более чем на 25 языков.

Но писательницей она стала довольно поздно: первая ее книжка «Бедные родственники» вышла, когда Улицкой было 50 лет. До этого она занималась совершенно иными делами. Окончив биофак МГУ , стала профессиональным генетиком, работала в Институте общей генетики АН СССР.

Но в 1970 году ее уволили за перепечатку самиздата. Так началась новая жизнь. Благодаря подруге Улицкая устроилась в литературную часть Еврейского музыкального театра, где требовалось писать инсценировки, очерки, детские пьесы и рецензии. И лишь проработав в театре три года, Людмила Улицкая всерьез занялась литературным творчеством.

«"Казус Кукоцкого" я начинала писать рукой, продолжила на машинке, а закончила на компьютере», — вспоминает Улицкая. Ей было сильно за 55, когда она научилась работать на компьютере. «Но я все время немного опаздываю. Машину начала водить в 45 лет. Я все время вынуждена догонять прогресс. Так вот, пыхтя и отдуваясь, иду по этому пути вместе со всеми», — шутя рассказывает о себе писательница.

Правда, как выяснилось, писать она начала все же неслучайно — предрасположенность была задана семьей, дед и отец выпускали научные труды, а прабабушка по материнской линии сочиняла на идише стихи. Улицкая тоже писала довольно хорошие стихи, но отдельным сборником их не публиковала. Свои лучшие поэтические строки она подарила главной героине своего романа «Медея и ее дети». Этот роман принес ей в 1997 году Букеровскую премию и широкую известность.

Из конструкторов в студентки

А вот история 62-летней Любови Прасловой, рассказанная ею «Афише». Родом из Ташкента, она была конструктором на машиностроительном заводе, но в 1990-е осталась без работы. А потом перебралась в Москву и вспомнила о своем хобби — шитье, которым занималась с детства.

«Шить я нигде не училась. Тем не менее "Бурда" мне помогала всегда, я шила женщинам с нестандартной фигурой, еще когда жила в Ташкенте. Когда я приехала в Россию, я четыре года вообще не шила — все было готовое. Но потом произошел гормональный сбой, и у меня стала нестандартная фигура. Я начала переделывать свою одежду, мучилась, потому что не всегда оставалась довольна результатом. И стала думать о том, чтобы получить специальность», — рассказала Любовь Праслова.

В прошлом году она узнала о наборе студентов в Политехнический колледж имени Моссовета на профессию «Конструктор, модельер, технолог».

«Я три раза звонила и спрашивала: "У вас точно не лимитировано по возрасту?" И когда они сказали, что берут всех, я решила рискнуть и сдала экзамены — математику, русский и рисунок», — вспоминала пенсионерка.

Так в свои 61 она поступила в колледж и стала осваивать профессию модельера.

Из летчиков в шеф-повара

А вот история Александра Овсянникова , который стал поваром в 38 лет. Готовить он любил с детства, но после школы закончил Суворовское училище, потом Армавирское училище летчиков и стал летать на Л-39. А потом решил поучиться еще и закончил Новосибирскую академию госслужбы по специальности пиар-менеджмент.

Но пиарщиком так и не стал. Переехал в Москву и вспомнил о своем хобби.

«В какой-то момент я подошел к пониманию, что неправильно проживаю свою жизнь. Я задумался: что мне нравится делать больше всего? Ответ такой: я как классическая русская баба — хочу кормить людей и смотреть, как они едят мою еду. В любом возрасте можно начать жить сегодня, здесь и сейчас», — рассказал Александр.

Закончив недельные поварские курсы в Московском доме ресторатора, он получил распределение в премиальный стейк-хаус. Начинал с чистки картошки и параллельно набирался опыта. Потом были другие заведения Москвы и Петербурга, а в 2014 году он впервые занял позицию шеф-повара. Сегодня Александр Овсянников возглавляет один из престижных питерских ресторанов авторской кухни.

Два года назад Александр написал книгу «Кухня. Записки повара». И на вопрос зачем отвечает так:

«Людям интересно, как в 38 лет начать жизнь с нуля. Если у меня, балбеса, получилось, то и у других получится. Если работа не в радость, это постоянный стресс — здоровье портится, да и вся жизнь».

С чистого листа

Тяга к хобби, желание найти работу по душе или просто смена обстоятельств — причины для смены профессии могут быть разные. Мысли о том, чтобы бросить все и заняться чем-то по-настоящему стоящим, приходят в голову практически каждому — и не держат ни хорошая зарплата, ни карьерный рост, ни надежная компания. Даже в достаточно зрелом возрасте.

Как показал опрос Роструда на портале «Работа в России», около 81 процента граждан по достижении предпенсионного возраста готовы пройти переобучение, и лишь 19 процентов считают, что переучиваться в зрелом возрасте уже поздно. Причем большинство высказалось за то, что переобучение — это возможность получить новые навыки, освоить новую профессию, а не вынужденная мера.

Конечно, не последнюю роль при смене рода занятий играют перспективы дальнейшего трудоустройства и получения дохода. Опрос Роструда показал, что именно трудоустройство является главным фактором при выборе направления для переобучения. Так ответили больше половины опрошенных. Более четверти сообщили, что это призвание или интерес к определенному виду деятельности, а для остальных — уровень престижа и дохода выбираемой специальности.

Понять, какие профессии сегодня востребованы и престижны, помогает портал «Работа в России», где размещаются самые востребованные предложения работодателей и самые высокооплачиваемые вакансии. Смотрите, анализируйте. Возможно, и вам удастся попасть в список людей, успешно сменивших профессию после 30, 40 и более лет. Помните, менять жизнь никогда не поздно!