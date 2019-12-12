Большой театр обвинили в расизме из-за грима

Прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме в своем Twitter-аккаунте.
Она опубликовала несколько фотографий, на которых лица балерин театра покрыты коричневой краской, а на руках и ногах — коричневые перчатки и колготки.
«Реальность балетного мира», — написала танцовщица.
В комментариях ее подписчица отметила аккаунт Большого театра и спросила: «Как называет блэкфейс (карикатурное изображение темнокожих путем нанесения специального грима на лицо — прим. "Ленты.ру"), когда он с головы до пят?»
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🤷🏽♀️ And this is the reality of the ballet world… Refer to my last post @rafaelcasal #Repost @masha___mandarinka ・・・ ᒪᗩ ᗷᗩYᗩᗪEᖇE🙈— Люблю и ненавижу одновременно • • • Это было здорово, ребятки • • • На видео вы можете наблюдать явление безграничного счастья по случаю окончания всей данной экзекуции. (комментатор — @_k_lopatina_, тело, лежащее рядом — @_anamalia_) (К слову, могу заметить, что мой смех всегда меняется, и от случая к случаю я использую разные октавы.) • • • Thanks for the best time: @_k_lopatina_ @_anamalia_ @zzalesik @_adashio_ @tasiwonn @chchchekmarevamasha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Остальные подписчики также поддержали Коупленд и отметили, что 14-летние балерины даже не понимают, что такого в их макияже. В настоящее время аккаунт российской танцовщицы, на которую сослалась прима American Ballet Theatre, удален.
В июне 2015 года Мисти Коупленд стала первой в истории темнокожей прима-балериной. В 2019 году она появилась в календаре Pirelli.
В августе комедийную актрису Сару Сильверман лишили роли в новом фильме из-за скетча десятилетней давности, в котором ее лицо покрыто черной краской. В видео Сильверман говорит, что выглядит, как красивая версия темнокожей певицы и актрисы Куин Латифы.