Большой театр обвинили в расизме 

Прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд обвинила Большой театр России в расизме из-за использования блэкфейса.
Она опубликовала в соцсетях фотографии молодых балерин, участвующих в постановке балета «Баядерка» в Большом театре.
На фотографиях лица девушек покрыты коричневым гримом, а на руках и ногах надеты коричневые перчатки и колготки.
«Реальность балетного мира», — написала Коупленд.
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🤷🏽♀️ And this is the reality of the ballet world… Refer to my last post @rafaelcasal #Repost @masha___mandarinka ・・・ ᒪᗩ ᗷᗩYᗩᗪEᖇE🙈— Люблю и ненавижу одновременно • • • Это было здорово, ребятки • • • На видео вы можете наблюдать явление безграничного счастья по случаю окончания всей данной экзекуции. (комментатор — @_k_lopatina_, тело, лежащее рядом — @_anamalia_) (К слову, могу заметить, что мой смех всегда меняется, и от случая к случаю я использую разные октавы.) • • • Thanks for the best time: @_k_lopatina_ @_anamalia_ @zzalesik @_adashio_ @tasiwonn @chchchekmarevamasha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Подписчики поддержали Коупленд, отметив, что 14-летние танцовщицы даже не осознают, что не так с их гримом.
В настоящее время аккаунт российской балерины, чьи фото опубликовала Коупленд, удален.
Блэкфейс — разновидность театрального грима, который использовался комиками для своих шоу и водевилей и представлял собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. В современном мире блэкфейс ассоциируется с расизмом.