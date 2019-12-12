Большой театр обвинили в расизме

Прима American Ballet Theatre Мисти Коупленд обвинила Большой театр России в расизме из-за использования блэкфейса.

Она опубликовала в соцсетях фотографии молодых балерин, участвующих в постановке балета «Баядерка» в Большом театре.

На фотографиях лица девушек покрыты коричневым гримом, а на руках и ногах надеты коричневые перчатки и колготки.

«Реальность балетного мира», — написала Коупленд.

Подписчики поддержали Коупленд, отметив, что 14-летние танцовщицы даже не осознают, что не так с их гримом.

В настоящее время аккаунт российской балерины, чьи фото опубликовала Коупленд, удален.

Блэкфейс — разновидность театрального грима, который использовался комиками для своих шоу и водевилей и представлял собой карикатурное изображение лица чернокожего человека. В современном мире блэкфейс ассоциируется с расизмом.