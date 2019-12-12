У страдавшей от головных болей женщины нашли пять опухолей

У жительницы Колорадо Маккены Картер обнаружили пять опухолей мозга после удаления меланомы со спины. Об этом сообщает Vonjour

В 2017 году у 20-летней Картер была диагностирована меланома первой стадии. Ей сделали успешную операцию: врачи заявили, что меланому удалось удалить до ее распространения. Через год у девушки появились симптомы гриппа и головные боли, которые не проходили почти месяц.

Американка отправилась на обследование, показавшее, что у нее пять опухолей головного мозга, самая большая из которых размером 2,5 сантиметра. Позже выяснилось, что рак также распространился на печень, легкие и кости.

После нескольких операций врачи посоветовали ей готовиться к худшему, так как лечение не помогло и опухоль в ее печени продолжала расти. Сейчас Картер проходит экспериментальное лечение.

Как сообщал «Рамблер», ранее модель Никки Дженкинс из Ливерпуля заметила на лодыжке подозрительную шишку, начала обследоваться и узнала, что больна двумя видами рака. Сначала врачи говорили 39-летней Дженкинс, что у нее доброкачественная киста, которая исчезнет сама по себе. Однако шишка продолжала расти. Модель сделала биопсию, показавшую, что у нее редкий вид рака — плеоморфная рабдомиосаркома, злокачественная опухоль, происходящая из скелетной мышцы.

Дженкинс начала лечение, оно шло успешно, но через несколько месяцев у нее обнаружили рак легких на четвертой стадии. Модель отметила, что не испытывала никаких симптомов заболевания.