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У страдавшей от головных болей женщины нашли пять опухолей 

Рамблер 1 час назад
У страдавшей от головных болей женщины нашли пять опухолей
Фото: РИА Новости
У жительницы Колорадо Маккены Картер обнаружили пять опухолей мозга после удаления меланомы со спины. Об этом сообщает Vonjour.
В 2017 году у 20-летней Картер была диагностирована меланома первой стадии. Ей сделали успешную операцию: врачи заявили, что меланому удалось удалить до ее распространения. Через год у девушки появились симптомы гриппа и головные боли, которые не проходили почти месяц.
Американка отправилась на обследование, показавшее, что у нее пять опухолей головного мозга, самая большая из которых размером 2,5 сантиметра. Позже выяснилось, что рак также распространился на печень, легкие и кости.
После нескольких операций врачи посоветовали ей готовиться к худшему, так как лечение не помогло и опухоль в ее печени продолжала расти. Сейчас Картер проходит экспериментальное лечение.
Как сообщал «Рамблер», ранее модель Никки Дженкинс из Ливерпуля заметила на лодыжке подозрительную шишку, начала обследоваться и узнала, что больна двумя видами рака. Сначала врачи говорили 39-летней Дженкинс, что у нее доброкачественная киста, которая исчезнет сама по себе. Однако шишка продолжала расти. Модель сделала биопсию, показавшую, что у нее редкий вид рака — плеоморфная рабдомиосаркома, злокачественная опухоль, происходящая из скелетной мышцы.
Дженкинс начала лечение, оно шло успешно, но через несколько месяцев у нее обнаружили рак легких на четвертой стадии. Модель отметила, что не испытывала никаких симптомов заболевания.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество
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