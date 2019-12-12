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К смерти Лужкова привело редкое осложнение 

Рамблер 32 минуты назад
К смерти Лужкова привело редкое осложнение
Фото: ТАСС
Бывший мэр столицы Юрий Лужков умер из-за осложнения, возникшего после процедуры обследования сердца. Об этом со ссылкой на источник в окружении бывшего московского градоначальника сообщает «Интерфакс».
По словам осведомленного источника, Юрий Лужков скончался после коронарографии, которая «дала редчайшее осложнение».
«Рамблер» писал, что Юрий Лужков, занимавший пост мэра столицы с 1992 по 2010 год, скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце. Сегодня в храме Христа Спасителя прошло прощание с Лужковым, при этом его гроб был закрыт и накрыт российским триколором.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Иисус Христос , Юрий Лужков , Интерфакс
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