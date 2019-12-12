Вегетарианка в 50 лет выглядит на 20 и обманывает работодателей

Жительница Лондона Виктория Фезерстоун Пирс в 48 лет выглядит на 20 с небольшим и благодарит за это растительную диету. Об этом сообщает Mirror

По словам Пирс, сейчас она чувствует себя более здоровой и уверенной, чем в 20 лет, благодаря обращению к вегетарианству 15 лет назад. Женщина утверждает, что пользуется только кремами и косметическими средствами, которые не тестируют на животных, и никогда не колола себе ботокс.

Пирс отметила, что недавно ей удалось обмануть работодателей, искавших более молодую женщину.

«Я солгала о своем возрасте, участвуя в кастинге для немецкой рекламы: они поставили возрастное ограничение в 38 лет, но я попытала счастья и получила работу. Я сказала правду, когда они наняли меня. Они не могли поверить, что я на десять лет старше», — рассказала британка.

Пирс снималась в рекламе Guinness, горошка Birds Eye Peas и Sony TV.

Как сообщал «Рамблер», ранее 46-летняя жительница Южной Австралии получила высокооплачиваемую государственную должность, подделав рекомендательные письма и добавив в резюме фотографии супермодели.

Женщина больше месяца проработала директором по информационным технологиям в Департаменте премьер-министра Южной Австралии. За это время она успела заработать 17 200 фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона рублей).