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Вегетарианка в 50 лет выглядит на 20 и обманывает работодателей 

Рамблер 1 час назад
Вегетарианка в 50 лет выглядит на 20 и обманывает работодателей
Фото: Caters News Agency
Жительница Лондона Виктория Фезерстоун Пирс в 48 лет выглядит на 20 с небольшим и благодарит за это растительную диету. Об этом сообщает Mirror.
По словам Пирс, сейчас она чувствует себя более здоровой и уверенной, чем в 20 лет, благодаря обращению к вегетарианству 15 лет назад. Женщина утверждает, что пользуется только кремами и косметическими средствами, которые не тестируют на животных, и никогда не колола себе ботокс.
Пирс отметила, что недавно ей удалось обмануть работодателей, искавших более молодую женщину.
«Я солгала о своем возрасте, участвуя в кастинге для немецкой рекламы: они поставили возрастное ограничение в 38 лет, но я попытала счастья и получила работу. Я сказала правду, когда они наняли меня. Они не могли поверить, что я на десять лет старше», — рассказала британка.
Пирс снималась в рекламе Guinness, горошка Birds Eye Peas и Sony TV.
Как сообщал «Рамблер», ранее 46-летняя жительница Южной Австралии получила высокооплачиваемую государственную должность, подделав рекомендательные письма и добавив в резюме фотографии супермодели.
Женщина больше месяца проработала директором по информационным технологиям в Департаменте премьер-министра Южной Австралии. За это время она успела заработать 17 200 фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона рублей).
Когда обман вскрылся, женщину арестовали. В ходе расследования выяснилось, что она использовала в своем профиле на сайте по поиску работы фотографию 27-летней супермодели Кейт Аптон.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Кейт Аптон
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