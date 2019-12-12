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Патриарх совершил отпевание Юрия Лужкова 

Вести.Ru 1 час назад
Патриарх совершил отпевание Лужкова
Фото: Вести.Ru
Человеком широкой души, сильного ума, доброго сердца назвал во время отпевания Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя предстоятель РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх отметил, что стоит перед гробом выдающегося человека и государственного мужа.
Патриарх Кирилл отметил сверходаренную природу бывшего мэра Москвы, сообщает "Интерфакс". Глава Русской православной церкви признался, что всегда поражался остроте ума и широкому кругозору покойного.
"Я также всегда был очень тронут особой атмосферой, особой энергией, которую излучал Юрий Михайлович", — добавил Патриарх.
Именно настойчивость и мужество Лужкова, способность вступать в критические дискуссии с власть имущими помогли построить храм Христа Спасителя, подчеркнул Патриарх Кирилл. Он добавил, что усопший очень внимательно относился к людям. Глава РПЦ напомнил про лужковские социальные инициативы — поддержка малоимущих в Москве, доплаты к пенсиям.
Помолиться об упокоении души покойного экс-мэра и о прощении его грехов призвал Патриарх Кирилл. Вечная память Юрию Михайловичу Лужкову, заключил глава РПЦ.
Юрий Лужков руководил Москвой более 18 лет. 83-летний Лужков скончался в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года после операции на сердце.
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Теги:
Общество , Иисус Христос , Юрий Лужков , Патриарх Кирилл , РПЦ , Интерфакс
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