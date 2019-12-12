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В Совете Федерации открыли фотовыставку о Героях России 

Парламентская газета 1 час назад
В Совфеде открыли фотовыставку о Героях России
Фото: ЮРИЙ ИНЯКИН / ПГ
Фотовыставка «Герои среди нас» торжественно открылась в Совете Федерации. Проект посвящён истории жизни людей, которые героически проявили себя, выполняя свой долг.
«Это мероприятие посвящено Дню Героев Отечества, это дань уважения тем, кто спасал жизни людей, рискуя, а зачастую и жертвуя своей жизнью. Сегодня мы наблюдаем повышение интереса к жизни героям нашей страны, особенно со стороны молодого поколения. Это важно, поскольку именно им предстоит в будущем защищать свою страну и свой народ. Огромная благодарность руководству страны, что оно заботится и не забывает о героях», — сказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев.
Он напомнил, что всего за время существования Советского Союза звания Героя были удостоены 12 777 человек, в том числе дважды — 154, трижды — 3 и четырежды — 2. В России общее число известных присвоений звания Героя составляет 1109 человек, из них 484 звание присвоено посмертно.
«Сегодня здесь присутствуют юноармейцы. Ребята, в вашей жизни всегда есть место для подвига. Во-первых, в вашей учёбе, а во-вторых, возьмите за правило: никогда не проходить мимо тех, кого обижают. Знайте, что подготовить себя заранее невозможно, но не проходить мимо, не быть равнодушным в вашем возрасте можно и нужно», — добавил сенатор.
В России есть два главных праздника — Новый год и День Победы, убеждён член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Герой Труда Николай Рыжков.
«Это великое дело, что мы не забываем и чтим тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы жили в мире. Нам нужно хорошо подготовиться к празднованию 75-летия Великой Победы», — сказал он.
Выставка фотографий «Герои среди нас» организована молодёжным движением «Прав?Да!» при поддержке Совета Федерации. Целью экспозиции является знакомство молодёжи с героями, их правилами жизни, их подвигами.
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Теги:
Общество , Николай Рыжков , Виктор Бондарев , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Совет Федерации
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