В Совфеде открыли фотовыставку о Героях России

В Совете Федерации открыли фотовыставку о Героях России

Фотовыставка «Герои среди нас» торжественно открылась в Совете Федерации . Проект посвящён истории жизни людей, которые героически проявили себя, выполняя свой долг.

«Это мероприятие посвящено Дню Героев Отечества, это дань уважения тем, кто спасал жизни людей, рискуя, а зачастую и жертвуя своей жизнью. Сегодня мы наблюдаем повышение интереса к жизни героям нашей страны, особенно со стороны молодого поколения. Это важно, поскольку именно им предстоит в будущем защищать свою страну и свой народ. Огромная благодарность руководству страны, что оно заботится и не забывает о героях», — сказал глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России Виктор Бондарев.

Он напомнил, что всего за время существования Советского Союза звания Героя были удостоены 12 777 человек, в том числе дважды — 154, трижды — 3 и четырежды — 2. В России общее число известных присвоений звания Героя составляет 1109 человек, из них 484 звание присвоено посмертно.

«Сегодня здесь присутствуют юноармейцы. Ребята, в вашей жизни всегда есть место для подвига. Во-первых, в вашей учёбе, а во-вторых, возьмите за правило: никогда не проходить мимо тех, кого обижают. Знайте, что подготовить себя заранее невозможно, но не проходить мимо, не быть равнодушным в вашем возрасте можно и нужно», — добавил сенатор.

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«Это великое дело, что мы не забываем и чтим тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы жили в мире. Нам нужно хорошо подготовиться к празднованию 75-летия Великой Победы», — сказал он.

Выставка фотографий «Герои среди нас» организована молодёжным движением «Прав?Да!» при поддержке Совета Федерации. Целью экспозиции является знакомство молодёжи с героями, их правилами жизни, их подвигами.