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Общество

Канделаки раскритиковала Time за выбор «Человека года» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Канделаки раскритиковала Time за выбор «Человека года»
Фото: РИА Новости
Журналистка Тина Канделаки прокомментировала признание Греты Тунберг «Человеком года» журналом Time, отметив, что так издание хочет «удержаться на чужой волне хайпа».
«Я думаю, если бы редакция Time сплошь состояла бы из экоактивистов или шведских школьников, выбор Греты был бы более чем обоснован. Она ярый противник авиации, пересекала Атлантику на яхте, вполне последовательна в своем месседже о загрязнении планеты и экзальтирована ровно настолько, чтобы сорвать овации на съезде защитников экологии. Между тем любая компания, выпускающая фильтры для очистных сооружений, внесла куда больший практический вклад в сохранение нашей планеты, чем сердитая Грета», — написала Канделаки в Telegram-канале.
Телеведущая отметила, что к самой Тунберг у нее претензий нет. «Она вполне органично ведет себя в рамках своей картины мира. Идола из нее делает именно Time», — пояснила она.
Канделаки напомнила, что в разное время этого звания были удостоены люди, «определявшие судьбу нашей цивилизации», в числе которых Черчилль и Эйзенхауэр, Андропов и Путин. При этом, по ее мнению, были и «провалы» — номинирование Адольфа Гитлера и Линдона Джонсона. «Тем не менее масштаб влиятельности всегда был важным критерием», — уточнила Канделаки.
«Теперь же мы видим, как конъюнктура правит головами редакторов Time. Если раньше журнал сам создавал резонанс, то теперь он пытается оседлать резонанс, чтобы удержаться на чужой волне хайпа. Честное слово, за коллег даже обидно», — заключила она.
Напомним, в среду Time объявил Грету Тунберг «Человеком года». Сама Тунберг с удивлением отреагировала на это.
Газета ВЗГЛЯД писала, что скрывается за признанием Тунберг «Человеком года».
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Комментарии 2 
Теги:
Общество , Человек года , Тина Канделаки , Грета Тунберг , Линдон Джонсон , Деловая газета "Взгляд" , Журнал Time
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