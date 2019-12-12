Россияне скучают по «лужковской Москве»

Новость о кончине бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова шокировала всех. Вспоминая выдающегося деятеля, Аналитическая служба Рамблера обратилась к россиянам с вопросом: «Скучаете ли вы по Москве , которая была при Юрии Михайловиче?». Нельзя не вспомнить целую эпоху, которая сейчас уже ушла навсегда.

52% опрошенных вспоминают «прошлую» Москву с теплотой в душе. Они признались, что скучают по ней.

«Да, сейчас однозначно в городе много лоска, но раньше было больше душевности. Жаль Юрия Михайловича», — высказались они.

48% россиян ценят вклад Сергея Семеновича Собянина в развитие города, и, пожалуй, нынешняя Москва им по душе больше, но они не упустили возможности выразить соболезнования родным Юрия Лужкова.

«Соболезную.», — ответили они.

Всего в социологическом опросе приняли участие 6685 человек.