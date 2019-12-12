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Россияне скучают по «лужковской Москве» 

Рамблер 33 минуты назад
Россияне скучают по «лужковской Москве»
Фото: ТАСС
Новость о кончине бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова шокировала всех. Вспоминая выдающегося деятеля, Аналитическая служба Рамблера обратилась к россиянам с вопросом: «Скучаете ли вы по Москве, которая была при Юрии Михайловиче?». Нельзя не вспомнить целую эпоху, которая сейчас уже ушла навсегда.
52% опрошенных вспоминают «прошлую» Москву с теплотой в душе. Они признались, что скучают по ней.
«Да, сейчас однозначно в городе много лоска, но раньше было больше душевности. Жаль Юрия Михайловича», — высказались они.
48% россиян ценят вклад Сергея Семеновича Собянина в развитие города, и, пожалуй, нынешняя Москва им по душе больше, но они не упустили возможности выразить соболезнования родным Юрия Лужкова.
«Соболезную.», — ответили они.
Всего в социологическом опросе приняли участие 6685 человек.
Сегодня, 12 декабря 2019 года, Москва попрощается с бывшим мэром Юрием Михайловичем Лужковым, скончавшимся в Мюнхене после операции на сердце 10 декабря в возрасте 83 лет. Церемония прощания с Лужковым проходит в храме Христа Спасителя с 7:00 до 14:00, отпевание проводит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Похоронят Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище: погребение закончится в 16:30.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Иисус Христос , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Москва
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