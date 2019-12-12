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Лужкова хоронят в закрытом гробу 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу. Об этом сообщает сайт "Московский комсомолец".
Раскрыты подробности смерти Лужкова
Гроб покрытом российским триколором.
Как отмечает СМИ, это стало поводом для пришедших проститься в бывшим мэром говорить о том, что обстоятельства его смерти остаются непроясненными.
Ранее сообщалось, что вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и две их дочери прибыли в храм Христа Спасителя, где проходит прощание с бывшим мэром столицы.
О смерти Лужкова стало известно 10 декабря, информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Теги:
Общество , Видео , Иисус Христос , Юрий Лужков , Елена Батурина , Сергей Собянин , Москва
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