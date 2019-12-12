Лужкова хоронят в закрытом гробу

Гроб покрытом российским триколором.

Как отмечает СМИ, это стало поводом для пришедших проститься в бывшим мэром говорить о том, что обстоятельства его смерти остаются непроясненными.

Ранее сообщалось, что вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и две их дочери прибыли в храм Христа Спасителя , где проходит прощание с бывшим мэром столицы.