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В Хакасии 31 декабря объявили выходным днём 

RT на русском + ещё 4 46 минут назад
В Хакасии 31 декабря объявили выходным днём
Фото: РИА Новости
Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
«Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.
Отмечается, что Коновалов рекомендовал и другим государственным органам республики и органам местного самоуправления сделать 31 декабря выходным.
Ранее в Крыму, Псковской области, Ставропольском крае, Курганской области, Карачаево-Черкесии, Свердловской области объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.
В свою очередь, российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Также, как сообщало URA.RU, депутат Госдумы Виталий Пашин направил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру письмо с предложением сделать 31 декабря в регионе выходным днём.
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Теги:
Общество , Другое , Виталий Пашин , Валентин Коновалов , Алексей Текслер , Владимир Путин , Совет по правам человека , Госдума , Республика Хакасия
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