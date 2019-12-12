В Хакасии 31 декабря объявили выходным днём

Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.

«Отдыхать в последний день года будут госслужащие, работники республиканских государственных учреждений и предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов власти», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

Отмечается, что Коновалов рекомендовал и другим государственным органам республики и органам местного самоуправления сделать 31 декабря выходным.

Ранее в Крыму, Псковской области, Ставропольском крае, Курганской области, Карачаево-Черкесии, Свердловской области объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.