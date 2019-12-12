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Общество

Названы лучший и худший города России 

Lenta.ru 37 минут назад
Названы лучший и худший города России
Фото: ТАСС
По итогам 2019 года Тюмень возглавила рейтинг городов России, ранжированных по качеству жизни. Список составили аналитики портала Domofond.ru на основе опроса 90 тысяч человек. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
Лучший и худший города определились посредством учета таких факторов, как безопасность, экология, уровень развития торговой, детской и спортивной инфраструктуры, качество работы служб ЖКХ, дорог, дружелюбность соседей, уровень доходов жителей.
Качество жизни в Тюмени респонденты оценили на 7,5 балла из десяти возможных. На второй позиции оказался Геленджик с 7,3 балла. Бронзовым призером назван Ейск (также 7,3 балла). Четвертое место рейтинга досталось столице Чеченской Республики — Грозному (7,2 балла). Пятое занял Гурьевск (Калининградская область, 7,2 балла).
В десятку лидеров также попали Москва, Мытищи, Королев, Ставрополь и Калининград. «Почти все места в топ-10 поделили между собой города трех регионов: Московского региона, Краснодарского края и Калининградской области», — отмечают исследователи.
Худший для жизни город — Шахты в Ростовской области, следует из материалов исследования: средняя оценка по всем критериям здесь составила всего 4,4 балла из десяти. Следом идет Киселевск с 4,6 балла. На третьем с конца месте оказался Каменск-Шахтинский с 4,7 балла. В десятку антилидеров участники опроса включили Свободный, Новочеркасск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Воркуту, Орск и Комсомольск-на-Амуре.
Если говорить об отдельных критериях, то список победителей выглядит следующим образом: самый безопасный, лучшие службы ЖКХ — Ейск, самый чистый — Губкин, лучшая экология — Геленджик, лучшие соседи и парковки — Грозный, самый тихий — Гурьевск, лучшее соотношение доходов и стоимости жизни, лучшие магазины и спортивная инфраструктура — Кудрово, лучший общественный транспорт — Тюмень. Москву респонденты назвали городом с самой развитой инфраструктурой для детей.
Ранее в декабре эксперты института территориального развития «Урбаника» сочли самыми комфортными российскими городами для жизни Краснодар, Сургут и Санкт-Петербург.
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Теги:
Общество , Lenta.ru , Геленджик , Тюмень
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