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Общество

Собчак включилась в конфликт Кадырова и режиссера Сокурова 

Ura.Ru 1 час назад
Телеведущая Ксения Собчак назвала нелогичным обвинение режиссера Александра Сокурова в отсутствии патриотизма и причастности к антироссийским санкциям. Так о нем ранее высказался глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
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«С легкой руки Кадырова «такие как (режиссер) Сокуров» вдруг стали виновными в санкциях против России и, в частности, драконовских мер WADA… логика на грани фантастики», — написала Собчак в своем telegram-канале. Таким образом она прокомментировала слова Кадырова, адресованные Сокурову после того, как он выразил сомнения в обоснованности присвоения чеченскому лидеру звания Героя России.
«Пока есть такие, как Сокуров, против России будут вводить любые санкции. Сегодня Россию стремятся отлучить на четыре года от международного спорта», — заявил Кадыров. Он также обвинил режиссера в том, что он и ему подобные, давно эмигрировали бы и пытались развалить государство, если бы не деятельность чеченских лидеров, пишет RT.
Как напоминает «Национальная служба новостей», Сокуров предложил переосмыслить статус звания Героя России во время заседания Совета по правам человека под председательством главы государства. Он заявил о несправедливости того, что погибшие солдаты российской армии, участвовавшие в Чеченской войне, «носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы». На что президент России Владимир Путин возразил, сказав, что необходимо учитывать последовавшие за военным конфликтом заслуги людей перед государством.
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Теги:
Общество , Видео , Александр Сокуров , Рамзан Кадыров , Ксения Собчак , Владимир Путин , Совет по правам человека , Всемирное антидопинговое агентство , Чеченская Республика
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