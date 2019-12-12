Собчак включилась в конфликт Кадырова и режиссера Сокурова

«С легкой руки Кадырова «такие как (режиссер) Сокуров» вдруг стали виновными в санкциях против России и, в частности, драконовских мер WADA… логика на грани фантастики», — написала Собчак в своем telegram-канале. Таким образом она прокомментировала слова Кадырова, адресованные Сокурову после того, как он выразил сомнения в обоснованности присвоения чеченскому лидеру звания Героя России.

«Пока есть такие, как Сокуров, против России будут вводить любые санкции. Сегодня Россию стремятся отлучить на четыре года от международного спорта», — заявил Кадыров. Он также обвинил режиссера в том, что он и ему подобные, давно эмигрировали бы и пытались развалить государство, если бы не деятельность чеченских лидеров, пишет RT.