Россияне празднуют День Конституции

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В России отмечают День Конституции 

Вести.Ru + ещё 16 7 часов назад
Сегодня — День Конституции России. Основной закон страны был принят в 1993 году по итогам всенародного голосования. В сентябре следующего года указом президента 12 декабря объявили государственным праздником.
Владимир Путин проведет в Кремле традиционную встречу с судьями Конституционного суда, а в регионах страны пройдут концерты и праздничные акции.
Некоторые мероприятия готовили заранее, сообщает телеканал "Россия 24". Так, дети сотрудников Росреестра ко Дню Конституции нарисовали свою карту России. Провели конкурс в трех возрастных категориях. Всего было создано около двухсот рисунков, в каждом участники представили свое видение страны, а победителей выбрали онлайн-голосованием. Награждение состоится в Росреестре в конце декабря.
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Теги:
Общество , Видео , Владимир Путин , Росреестр
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