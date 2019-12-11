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Главврач немецкой больницы объяснил, от чего умер Лужков 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Главный врач клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух, где скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, заявил, что политик умер от инфаркта.
«В неотложном порядке ему провели обследование сердца, поставлен катетер, удалось выяснить, что все важные сосуды были закрыты. С помощью катетера их удалось открыть. Ему стало немного лучше, хотя у него всегда была плохая способность сердца. Затем его состояние снова ухудшилось, сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца. Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось», — цитирует специалиста РЕН-ТВ.
Он отметил, что осложнения, возникшие у Лужкова, выявляются весьма редко.
«Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо. Его сердце плохо работало», — пояснил Яух.
Врач добавил, что для объективной оценки предлагается провести вскрытие тела покойного.
Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с его смертью.
В среду Мосгордума и Совфед начали заседания с минуты молчания в память о политике.
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Теги:
Общество , Видео , Юрий Лужков , Владимир Путин , Мосгордума , Совет Федерации
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