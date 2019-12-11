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Экс-главврач роддома Сармосян пожаловалась на СИЗО 

Рамблер 1 час назад
Экс-главврач роддома Сармосян пожаловалась на СИЗО
Фото: Facebook Марины Сармосян
Экс-главный врач московского родильного дома №27 Марина Сармосян пожаловалась Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на условия содержания в СИЗО.
Как пишет «Московский комсомолец», Марина Сармосян содержится в карантинной камере с 13 сокамерницами. В камере холодно, нет ремонта, отсутствует холодильник и телевизор. По словам экс-главврача, администрация СИЗО лишь на днях выделила женщинам скотч, чтобы они смогли заклеить щели в окнах.
Кроме того, среди сокамерниц Сармосян — женщина, которая держит в страхе других заключенных, бросается на них и курит на кровати, не туша окурки. Сокамерницы жалуются, что не могут заснуть из-за боязни пожара.
«Это ужас. Кто мне скажет, почему я здесь, ведь я только под подозрением. Приговора не было! Я 25 лет отдала медицине. И я должна находиться в таких условиях? За что? Я причину найти не могу. Кто защитит мои права как человека?», — вопрошает Сармосян.
ОНК рекомендовала администрации СИЗО поместить Марину Сармосян в безопасное место, на одиночное содержание.
В отношении Марины Сармосян возбуждено четыре уголовных дела, объединенных в одно производство. Ее подозревают в халатности, повлекшей тяжелый вред здоровью или смерть человека, и оказание услуг ненадлежащего качества. По предварительным данным, в результате «агрессивных родов» в филиале московского родильного дома ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого один младенец погиб, другие — тяжело пострадали.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Происшествия , ФСИН , Московский комсомолец
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