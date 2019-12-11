Экс-главврач роддома Сармосян пожаловалась на СИЗО

Экс-главный врач московского родильного дома №27 Марина Сармосян пожаловалась Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на условия содержания в СИЗО

Как пишет «Московский комсомолец» , Марина Сармосян содержится в карантинной камере с 13 сокамерницами. В камере холодно, нет ремонта, отсутствует холодильник и телевизор. По словам экс-главврача, администрация СИЗО лишь на днях выделила женщинам скотч, чтобы они смогли заклеить щели в окнах.

Кроме того, среди сокамерниц Сармосян — женщина, которая держит в страхе других заключенных, бросается на них и курит на кровати, не туша окурки. Сокамерницы жалуются, что не могут заснуть из-за боязни пожара.

«Это ужас. Кто мне скажет, почему я здесь, ведь я только под подозрением. Приговора не было! Я 25 лет отдала медицине. И я должна находиться в таких условиях? За что? Я причину найти не могу. Кто защитит мои права как человека?», — вопрошает Сармосян.

ОНК рекомендовала администрации СИЗО поместить Марину Сармосян в безопасное место, на одиночное содержание.

В отношении Марины Сармосян возбуждено четыре уголовных дела, объединенных в одно производство. Ее подозревают в халатности, повлекшей тяжелый вред здоровью или смерть человека, и оказание услуг ненадлежащего качества. По предварительным данным, в результате «агрессивных родов» в филиале московского родильного дома ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого один младенец погиб, другие — тяжело пострадали.