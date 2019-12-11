Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Секс-скандальному топ-менеджеру вынесли приговор
Секс-скандальному топ-менеджеру вынесли приговор
Происшествия
Путина разозлила резолюция Европарламента
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес

Няни заточенной в московской больнице девочки рассказали о зарплате 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Няни живущей в больнице девочки рассказали о зарплате
Фото: РИА Новости
В московском перинатальном центре «Мать и дитя» обнаружили пятилетнюю девочку, которая с самого рождения живет там в отдельной палате и не покидает пределов учреждения. Все это время ее проживание оплачивают состоятельные родители — палата обходится им в миллион рублей ежемесячно.
Девочка родилась недоношенной и два месяца ее выхаживали врачи центра. Однако родители почему-то решили не забирать ребенка, утверждая, что девочка тяжело болеет и не выживет без постоянной медицинской помощи. В результате нахождение ребенка в больнице превратилось в настоящее заточение.
Богатые родители оплачивали не только палату, но и нянечек. Одна из них проводила с ребенком большую часть времени, вторая — выходила на подмену. Услуги няни обходились странной семье еще в 150 тысяч рублей ежемесячно. При этом одна из женщин так привязалась к девочке, что заявила о намерении удочерить ее, сообщает сайт KP.Ru.
Стоит отметить, что маленькую пленницу еще год назад обнаружили волонтеры, после чего начали бить во все колокола. Наконец, недавно сдалось и руководство центр, которое расторгло договор родителями девочки. Однако те упорно отказываются забирать ребенка. Вероятнее всего, девочку им уже и не отдадут. Органы соцопеки поставили вопрос о лишении их родительских прав.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Национальная Служба Новостей: последние новости
Ушла из жизни автор программы «Радионяня» Елена Лебедева Ушла из жизни автор программы «Радионяня» Елена Лебедева Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай Медведев озаботился перспективой «беспощадного» бунта в России Медведев озаботился перспективой «беспощадного» бунта в России
Комментарии 3 
Теги:
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Историк Соколов решил искупить вину деньгами 2
Секс-скандальному топ-менеджеру вынесли приговор
Секс-скандальному топ-менеджеру вынесли приговор 3
Путина разозлила резолюция Европарламента
Путина разозлила резолюция Европарламента 275
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы 6
Рудковская объяснила отказ Билана от «Евровидения»
Рудковская объяснила отказ Билана от «Евровидения» 4
Видео
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
00:38
Опубликовано видео безостановочной стрельбы Т-72 по мишеням
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
00:43
Опубликовано видео последствий аварии на теплосети в Варшаве
Происшествия В мире
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
00:38
Близкие Заворотнюк отреагировали на паралич у актрисы
Шоу-бизнес
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
02:34
Историк Соколов решил искупить вину деньгами
Происшествия
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
00:31
Опубликовано видео нашествия медуз в Крыму
Экология
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
00:34
Регионы РФ массово отказываются от работы 31 декабря
Общество
Путина разозлила резолюция Европарламента
01:42
Путина разозлила резолюция Европарламента
Политика
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
00:41
Зеленский обратился к ЕС с предложением по России
В мире Европа
Из российского детсада украли новогоднюю ель
00:47
Из российского детсада украли новогоднюю ель
Происшествия
Опубликовано видео неудачного побега убийцы из зала суда
01:52
Опубликовано видео неудачного побега убийцы из зала суда
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение