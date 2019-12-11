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Свердловская область станет 12-м регионом России, где 31 декабря будет выходным 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
31 декабря сделали выходным днем еще в одном регионе
Фото: РИА Новости
31 декабря станет выходным днем в Свердловской области. Решение об этом принял губернатор региона Евгений Куйвашев,
"В ближайшие дни я подпишу распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году". За 31 декабря придется поработать в субботу, 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовится к празднику", — написал Куйвашев в среду в своем аккаунте в Instagram.
Перенести рабочий день с 31 на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Кировской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Бурятии, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.
Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.
Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме в конце ноября внесли законопроект о введении выходного дня 31 декабря. В пояснительной записке к нему говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.
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Комментарии 1 
Теги:
Общество , Евгений Куйвашев , Владимир Путин , Совет по правам человека , Госдума , ЛДПР , Свердловская Область
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