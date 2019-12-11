31 декабря сделали выходным днем еще в одном регионе

Свердловская область станет 12-м регионом России, где 31 декабря будет выходным

"В ближайшие дни я подпишу распоряжение "О переносе выходного дня в 2019 году". За 31 декабря придется поработать в субботу, 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовится к празднику", — написал Куйвашев в среду в своем аккаунте в Instagram.

Перенести рабочий день с 31 на 28 декабря ранее решили власти 11 регионов: Кировской, Томской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Бурятии, Ставрополья, Крыма и Карачаево-Черкесии.