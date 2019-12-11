Россияне предположили, как поступят спортсмены после вердикта WADA

В связи с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA), Аналитическая служба Рамблера выяснила мнение россиян относительно того, как поступят российские спортсмены после такого вердикта.

К сожалению, 75% опрошенных склоняются к тому, что они будут выступать за команды других стран. При этом участники не скрывали того, что очень боятся этого.

15% респондентов затруднились ответить на заданный вопрос.

10% россиян рассчитывают на то, что российские спортсмены будут честным образом ждать четыре года своего звездного часа.

Всего в опросе приняли участие 18482 человека.

Россия потеряла право участвовать в Олимпиадах и спортивных чемпионатах мира на четыре года. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", — сказано в сообщении.

На тот же срок Россия была лишена права подавать заявки на проведение чемпионатов мира и права принимать мировые первенства, а российские государственные служащие и руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов России — посещать международные спортивные мероприятия.