Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина
Политика
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Общество
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату
Социология
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Происшествия

Россияне предположили, как поступят спортсмены после вердикта WADA 

Рамблер 24 минуты назад
Россияне предположили, как поступят спортсмены после вердикта WADA
Фото: РИА Новости
В связи с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA), Аналитическая служба Рамблера выяснила мнение россиян относительно того, как поступят российские спортсмены после такого вердикта.
К сожалению, 75% опрошенных склоняются к тому, что они будут выступать за команды других стран. При этом участники не скрывали того, что очень боятся этого.
15% респондентов затруднились ответить на заданный вопрос.
10% россиян рассчитывают на то, что российские спортсмены будут честным образом ждать четыре года своего звездного часа.
Всего в опросе приняли участие 18482 человека.
Россия потеряла право участвовать в Олимпиадах и спортивных чемпионатах мира на четыре года. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", — сказано в сообщении.
На тот же срок Россия была лишена права подавать заявки на проведение чемпионатов мира и права принимать мировые первенства, а российские государственные служащие и руководство Олимпийского и Паралимпийского комитетов России — посещать международные спортивные мероприятия.
Видео дня. Родители 5 лет держат здоровую дочь в больнице
Комментарии 
Редактор:  Лера Букина
Теги:
Общество , Всемирное антидопинговое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель признала победу Путина
Меркель признала победу Путина 561
Заворотнюк получила особый статус на Украине
Заворотнюк получила особый статус на Украине 1
Россияне назвали справедливую зарплату
Россияне назвали справедливую зарплату 55
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге
Сильный пожар вспыхнул на заводе в Екатеринбурге 1
ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать
ЧП в Керченском проливе: Украину отказались защищать 357
Видео
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
00:27
Опубликовано видео с места перестрелки в Нью-Джерси
Происшествия
Магия чисел Фибоначчи
06:35
Магия чисел Фибоначчи
Наука и техника
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество Другое
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение