Бикини-модель узнала о раке после опухоли на лодыжке

Модель Никки Дженкинс из Ливерпуля заметила на лодыжке подозрительную шишку, начала обследоваться и узнала, что больна двумя видами рака. Об этом сообщает Daily Star

Сначала врачи говорили 39-летней Дженкинс, что у нее доброкачественная киста, которая исчезнет сама по себе. Однако шишка продолжала расти. Модель сделала биопсию, показавшую, что у нее редкий вид рака — плеоморфная рабдомиосаркома, злокачественная опухоль, происходящая из скелетной мышцы.

Дженкинс начала лечение, оно шло успешно, но через несколько месяцев у нее обнаружили рак легких на четвертой стадии. Модель отметила, что пока не испытывает никаких симптомов заболевания.

«Если бы мне не пришлось идти к врачу из-за комка в лодыжке, я бы ничего не знала. У меня нет проблем с дыханием, я бегаю в тренажерном зале и занимаюсь обычными делами. Я ожидала, что человек с раком легких будет все время кашлять и выглядеть плохо, но это не про меня», — заявила она.

Врачи считают, что женщина не проживет больше 12 месяцев, но она продолжает бороться и проходит химиотерапию.

Дженкинс работает бикини-моделью и часто путешествует по миру, чтобы участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.

Как сообщал «Рамблер», жительница английского Эйлсбери заболела раком, перенесла операцию по удалению языка и получила новый, воссозданный врачами из ее собственных тканей. У женщины выявили плосколеточную карциному — злокачественное новообразование, которое возникает на наружном слое кожи. Медики удалили англичанке почти половину языка и воссоздали недостающую часть, используя кожу, мышцы и вену из ее левой руки. Британка питается через трубку и с трудом говорит, но рака у нее больше нет.