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Хайтек-омбудсмен появился в России 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Хайтек-омбудсмен появился в России
Фото: innopraktika.ru
В России появился общественный омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний. Имя стала первый заместитель генерального директора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова.
В задачи хайтек-омбудсмена будет входить разработка мер по созданию условий для развития сектора технологических и инновационных компаний и их продвижение.
Также Попова будет защищать интересы и права высокотехнологичных компаний.
Кроме того, омбудсмен ведёт программу «Наука» на телеканале «Россия 24», сообщает Forbes.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, говоря о деятельности кредитно-потребительских организаций, отметил, что надзор за ними должен быть усилен.
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Теги:
Общество , Наталья Попова , Владимир Путин , Forbes
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