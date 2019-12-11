Хайтек-омбудсмен появился в России 

В России появился общественный омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний. Имя стала первый заместитель генерального директора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова.
В задачи хайтек-омбудсмена будет входить разработка мер по созданию условий для развития сектора технологических и инновационных компаний и их продвижение.
Также Попова будет защищать интересы и права высокотехнологичных компаний.
Кроме того, омбудсмен ведёт программу «Наука» на телеканале «Россия 24», сообщает Forbes.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, говоря о деятельности кредитно-потребительских организаций, отметил, что надзор за ними должен быть усилен.