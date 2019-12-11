«Операция шла не по плану»: как началась Первая Чеченская война

Анатолий Куликов в Экс-глава МВД России интервью «Комсомольской правде» рассказал о начале первой чеченской кампании федеральных войск по восстановлению конституционного строя в республике. Генерал подчеркнул, что изначально руководящий состав российских войск допустил массу грубых ошибок, которые вылились в человеческие жертвы.

По словам Куликова, операция, запланированная на 11 декабря 1994 года, должна была начаться в 5 утра. Однако в назначенное время сигнал о начале движения войск не поступил: позже выяснилось, что одна из воинских частей оказалась не готова к выходу и ее командир попросил руководство отложить начало операции. По мнению Куликова, это была непозволительная ошибка.

«Меня это просто взбесило. «Что вы делаете? — кричу в трубку. — Сегодня же воскресенье: экажевский перекресток, где авторынок, будет с утра забит легковыми машинами! Ни одна колонна, ни одна машина там не пройдет! А другой дороги на этом направлении нет!» — цитирует издание слова генерала.

В результате, как и предполагал Куликов, фактор внезапности, был утрачен: колонна попала в пробку, противник был извещён о движении федеральных войск в сторону Грозного. При этом российские военные встретили по дороге ожесточенное сопротивление местных жителей, симпатизировавших Дудаеву.

«Они начали резать у наших машин тормозные и топливные шланги, прокалывать шины. Несколько машин вообще сожгли…», — вспомнил Куликов.

Генерал также подчеркнул, что на активную фазу операции отводилось всего две недели. По его словам, в сроки можно было уложиться, но помешала масса обстоятельств. В том числе нежелание президента России Бориса Ельцина вводить на территории республики режим чрезвычайного положения.

«Если бы был установлен режим ЧП, мы оставили бы два-три КПП — любое пересечение границы в других местах считалось бы несанкционированным и жестко пресекалось. В том числе, если понадобится, с использованием военной техники и авиации. Был бы режим ЧП, не было бы буденновского рейда Басаева и кизлярского — Радуева», — заявил экс-министр МВД.

При штурме Грозного, заявил генерал, тоже была допущена ошибка, которая стоила жизни тысячам российских солдат: операция по захвату города началась до того, как он был полностью блокирован.

«Полукольцо, которым мы охватили Грозный с запада, севера и востока, лишь частично перерезало коммуникации дудаевцев. Южная часть оставалась открытой. Подкрепления, оружие, боеприпасы поступали противнику безостановочно и практически беспрепятственно. Получилась как бы бутылка без дна. Мы вводили в «горлышко» все новые силы, а они планомерно перемалывались боевиками», — отметил Куликов.