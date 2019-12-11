«От безысходности»: Зеленскому напомнили об актерстве

ТНТ напомнил Зеленскому, что он комик, пока анонсировал его сериал о политике

Телеканал ТНТ 11 декабря начнет показ комедийного сериала «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли. Анонсируя выход премьеры, компания дважды провела параллель между комичным сценарием сериала и судьбой нынешнего украинского лидера, отметив, что такая ситуация не всегда может привести к хорошему концу.

«Завтра на ТНТ начнется показ сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским — оригинальной сатиры на современную политику и отношения народа и власти на Украине», — описывает пресс-служба ТНТ идею «Слуги народа».

Затем телеканал описывает сюжет сериала, по которому главный герой — учитель истории Василий Голобородько — настолько зол на происходящее в стране (коррупцию, разруху), что на эмоциях грозится устроить главе государства жизнь обычного учителя, а учителю — жизнь президента. В итоге Голобородько выдвигается в президенты Украины, выигрывает выборы, побеждает коррупцию и поднимает экономику.

«Но, как показывает практика, иногда сценарий хорош только на бумаге, а человек из «народа» становится президентом только от безысходности своего же народа», — говорится в анонсе. При этом там отмечается, что для зрителей сериал «стал утопией, не имеющей никакого отношения к Украине Зеленского». В жизни «нерпофессиональный политик может увести страну совсем не туда», а «выкрикивание монологов — будет тем единственным, что этот человек будет делать действительно профессионально».

Сериал придумала студия «Квартал 95» — компания, которая изначально была одноименной командой КВН, капитаном которой был Владимир Зеленский.