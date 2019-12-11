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Армия

Российские выпускники признались в неготовности к ЕГЭ 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Выпускники признались в неготовности к ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Более половины учащихся 11-х и 9-х классов (52 процента) заявили, что не готовы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Свой уровень знаний они оценивают на «тройку». Об этом свидетельствуют результаты исследования Maximum Education, сообщают «Известия».
Еще 33 процента признались, что рассчитывают максимум на «четверку» за экзамен. На максимальный бал рассчитывает только один процент опрошенных, тогда как к «двойке» готовы 11 процентов. «Это может быть связано с тем, что школьники в приоритете рассматривают поступление на бюджет и уже оценили проходные баллы вузов по выбранным направлениям», — пояснил критичное отношение выпускников к своим знаниям директор проводившей исследование компании Михаил Мягков.
По словам заслуженного профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирины Абанкиной, самокритичность российских выпускников также может быть связана с давлением со стороны педагогов. «И ведущие вузы только усугубляют ситуацию, повышая требования и к баллам ЕГЭ, и к различным творческим конкурсам», — отметила она, подчеркнув, что школы дают ученикам лишь необходимый минимум для сдачи ЕГЭ, в связи с чем для более углубленных знаний детям приходится обращаться к репетиторам.
Вместе с тем, согласно результатам исследования, услугами репетиторов планируют воспользоваться только восемь процентов школьников. Большинство же (62 процента) планируют готовиться самостоятельно. 75 процентов опрошенных заявили, что намерены заниматься на новогодних каникулах.
Как отметил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский, с каждым годом число «заваливших» экзамены выпускников сокращается, а количество «стобалльников», напротив, растет. По данным издания, в 2018 году от 81 до 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 26,7 процентов выпускников. В 2017 году показавших такой результат выпускников было 25 процентов.
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Теги:
Общество , Новогодние каникулы , Михаил Мягков , Рособрнадзор , газета "Известия"
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