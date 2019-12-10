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В мире

РУДН поможет семье погибшей на юго-западе Москвы студентки 

Вечерняя Москва 1 час назад
РУДН поможет семье погибшей в Москве студентки
Фото: РИА Новости
Российский университет дружбы народов окажет помощь семье студентки Анны Егоровой, тело которой было обнаружено в квартире на юго-западе Москвы. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе вуза.
— Анна училась на направлении «Лингвистика», изучала французский как основной язык, английский — как второй, немецкий — дополнительно. По сообщениям преподавателей, отличалась прилежностью и доброжелательностью, у Анны было много друзей, — рассказали в образовательном учреждении.
В пресс-службе добавили, что филологический факультет, на котором училась студентка, находится на прямой связи с ее ближайшими родственниками. Он окажет помощь в организации прощальных мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, тело девушки 1998 года рождения было обнаружено завернутым в одеяло в квартире жилого дома на улице Академика Виноградова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
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Теги:
Общество , Анна Егорова , РУДН , СКР , АГН "Москва" , Москва
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