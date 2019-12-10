РУДН поможет семье погибшей в Москве студентки

РУДН поможет семье погибшей на юго-западе Москвы студентки

— Анна училась на направлении «Лингвистика», изучала французский как основной язык, английский — как второй, немецкий — дополнительно. По сообщениям преподавателей, отличалась прилежностью и доброжелательностью, у Анны было много друзей, — рассказали в образовательном учреждении.

В пресс-службе добавили, что филологический факультет, на котором училась студентка, находится на прямой связи с ее ближайшими родственниками. Он окажет помощь в организации прощальных мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».