РУДН поможет семье погибшей в Москве студентки

Российский университет дружбы народов окажет помощь семье студентки Анны Егоровой, тело которой было обнаружено в квартире на юго-западе Москвы. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе вуза.
— Анна училась на направлении «Лингвистика», изучала французский как основной язык, английский — как второй, немецкий — дополнительно. По сообщениям преподавателей, отличалась прилежностью и доброжелательностью, у Анны было много друзей, — рассказали в образовательном учреждении.
В пресс-службе добавили, что филологический факультет, на котором училась студентка, находится на прямой связи с ее ближайшими родственниками. Он окажет помощь в организации прощальных мероприятий, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, тело девушки 1998 года рождения было обнаружено завернутым в одеяло в квартире жилого дома на улице Академика Виноградова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».