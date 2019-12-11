Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ

МВД просит власти упростить получение гражданства для украинцев

Для мигрантов, свободно владеющих русским языком, могут отметить обязательное собеседование для получения гражданства России . В МВД заявляют, что уровень знания языка можно фиксировать при помощи аудиоконтроля во время подачи заявления.

Белоруссии. В первую очередь, как рассказал РИА «Новости» замминистра внутренних дел Игорь Зубов, инициатива направлена на упрощение процедуры получения российского паспорта гражданами Украины

«Предполагаем, что принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуру приема в российское гражданство более чем для 172 тысяч граждан Украины и порядка 32 тысяч граждан республики Беларусь, которые в настоящее время постоянно проживают в России», — рассказал Зубов.

Представитель МВД также отметил, что с мая 2014 года носителями русского языка признаны более 80 тысяч соискателей из бывших советских республик.