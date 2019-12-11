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МВД просит власти упростить получение гражданства для украинцев 

Ura.Ru + ещё 3 55 минут назад
Украинцем хотят упростить получение гражданства в РФ
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Для мигрантов, свободно владеющих русским языком, могут отметить обязательное собеседование для получения гражданства России. В МВД заявляют, что уровень знания языка можно фиксировать при помощи аудиоконтроля во время подачи заявления.
В первую очередь, как рассказал РИА «Новости» замминистра внутренних дел Игорь Зубов, инициатива направлена на упрощение процедуры получения российского паспорта гражданами Украины и Белоруссии.
«Предполагаем, что принятие законопроекта позволит оптимизировать процедуру приема в российское гражданство более чем для 172 тысяч граждан Украины и порядка 32 тысяч граждан республики Беларусь, которые в настоящее время постоянно проживают в России», — рассказал Зубов.
Представитель МВД также отметил, что с мая 2014 года носителями русского языка признаны более 80 тысяч соискателей из бывших советских республик.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что по состоянию на декабрь 2019 года в ДНР выдано более 51 тысяч российских паспортов, напоминает RT. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев уточнил, что в рамках госпрограммы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом в РФ приехали 92,5 тысячи человек. По его словам. как пишет телеканал 360, положительная динамика по приему соотечественников сохраняется в Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.
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Теги:
Общество , Законопроекты , Денис Пушилин , Владимир Колокольцев , МВД , Телеканал "360° Подмосковье"
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