Павлиашвили не придет на похороны Лужкова

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Сосо Павлиашвили не придет на похороны Юрия Лужкова 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Сосо Павлиашвили не появится на похоронах скончавшегося во вторник, 10 декабря, экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Журналистам портала Teleprogramma.pro грузинский артист рассказал, что несмотря на глубокое уважение, которое он испытывал к общественному деятелю, проводить его в последний путь он не сможет. Невозможность этого он объяснил запретом врачей.
«Я вообще не хожу на похороны. Мне медики не разрешают по состоянию здоровья», — пояснил он.
Павлиашвили отметил, что при жизни Лужков был историческим человеком.
«Каждый человек имеет право относиться к другому человеку так, как он посчитает нужным, но Юрий Михайлович — это человек, который жил в XX веке, но был человеком XXI века. Я встречался с ним несколько раз. Очень тепло было. Он, кстати, очень любил Грузию и относился ко мне по-отцовски. Я к нему отношусь с большим уважением, он, безусловно, историческая личность. Я приношу глубочайшие соболезнования его семье», — резюмировал он.
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Теги:
Общество , Видео , Сосо Павлиашвили , Юрий Лужков , Москва
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