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Путин считает, что Ленин «заложил мину» под государственность России 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Путин жестко раскритиковал Ленина
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин считает, что создатель советского строя Владимир Ленин (Ульянов) "заложил мину" под тысячелетнюю российскую государственность. К этой теме президент обратился во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Комментируя озвученную на заседании идею члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова "придумать Россию заново", Путин отметил: "Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество — оно замечательное, но — можно ли какую-то страну придумать?".
"Можно, можно! Россию — можно!" — заверил режиссер.
"Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории — господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были", — продолжил Путин. "Вот он — придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном (одно из мест массовых расстрелов — прим. ТАСС) и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!", — заметил Путин.
По его словам, Ленин еще и придумал государственную структуру, заложившую "мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет".
Президент РФ подчеркнул, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счет, но, возможно, он это сделает в будущем.
Говоря о необходимости опоры на "то, что у нас есть и было" и на русский народ, Путин отметил, что речь идет о сложном понятии.
"Вы сказали — русские… А кто такие русские? Не было практически до IX века никаких русских, он (русский народ — прим. ТАСС) складывался постепенно из многих этносов", — сказал президент, подчеркнув, что речь идет не только о славянских, но и об угро-финских и других племенах.
Он напомнил и о Хазарском каганате на берегах Азовского и Черного морей, жители которого исповедовали иудаизм, хотя, по некоторым оценкам, как отметил Путин, не являлись евреями. "Это [хазары] тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя", — подчеркнул глава государства.
"Это естественное развитие, помешать которому невозможно и ненужно. Но нужно, опираясь на все, что нам досталось из пластов нашей истории — глубокой, очень интересной и содержательной — конечно, анализировать, выбирая лучший путь развития на ближайшую перспективу, среднесрочную и на историческую", — заключил Путин.
"И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на наших людей, которые искренне, но ответственно относятся к нашей Родине", — добавил он.
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Комментарии 1 
Теги:
Общество , Александр Сокуров , Владимир Путин , Совет по правам человека , ИТАР-ТАСС
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