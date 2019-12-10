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Умер Олег Талыпин 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Умер Олег Талыпин
Фото: Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Народный артист России Олег Талыпин скончался на 91-м году жизни.
«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря 2019 года на 91-ом году жизни скончался Народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин», — сообщили в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.
Информация о месте и времени прощания с артистом появится позднее.
Олег Талыпин играл на фаготе в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии и в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). Преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
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