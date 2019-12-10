Умер Олег Талыпин

Народный артист России Олег Талыпин скончался на 91-м году жизни.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря 2019 года на 91-ом году жизни скончался Народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин», — сообщили в Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Информация о месте и времени прощания с артистом появится позднее.

Олег Талыпин играл на фаготе в Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии и в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). Преподавал в Санкт-Петербургской консерватории с 1981 года.