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СПЧ готовит поправки в законы для увольнения чиновников за хамство 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Чиновников начнут увольнять за хамство
Фото: РИА Новости
Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает внести проекты поправок в ряд законов, которые будут касаться ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Об этом ТАСС сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.
Президент России Владимир Путин во вторник на заседании СПЧ поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.
"Мы планируем внести в закон о государственной службе, о муниципальной службе, в закон о полиции очень простые поправки. В этих законах уже содержатся основания для увольнения, их предполагается расширить — основанием для увольнения может стать оскорбление гражданина в устной форме, в СМИ", — сказал он.
Кабанов напомнил, что сейчас законодательство предусматривает наказание за оскорбление должностного лица.
"Это нарушает баланс, о чем я сказал президенту, это является раздражителем, поскольку у нас ряд чиновников, не только правоохранительных, общаются с людьми по-хамски", — отметил правозащитник.
По его словам, президент дал поручение проработать этот вопрос.
"В ближайшее время, как только выйдет поручение, мы это сделаем. С Генри Марковичем Резником (также входит в состав СПЧ — прим. ТАСС) уже все обсудили", — сказал Кабанов.
В свою очередь председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков поддержал данную инициативу.
"Чиновник должен понимать, что он представляет государство или ведомство, он получает зарплату из налогов граждан. Более того, предлагаю выговор или увольнение так и формулировать — за оскорбление граждан. И делать об этом запись в трудовой книжке, чтобы это видел и следующий работодатель. Должен быть реально работающий и обязательный для всех федеральный кодекс этики государственных и муниципальных служащих", — сказал он.
По его словам, угроза увольнения или привлечения к ответственности заставит чиновника тщательнее подбирать слова и интонацию в общении с гражданами и с журналистами.
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Теги:
Общество , Генри Резник , Антон Цветков , Владимир Путин , Совет по правам человека , ИТАР-ТАСС
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