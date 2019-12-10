Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Не надо тут кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо тут кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес

Путина спросили про «инстателочек» на параде Победы 

Lenta.ru 44 минуты назад
Путина спросили про «инстателочек» на параде Победы
Фото: РИА Новости
Российская журналистка и общественная деятельница Екатерина Винокурова спросила президента России Владимира Путина о том, почему ветераны, в отличие от «гламурных инстателочек», якобы не могут попасть на парад Победы. Президент признался, что не обращал на них внимания на параде из-за занятости. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
«Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов: их не можете не видеть на трибунах. Какой-то гламур там появляется — я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но посмотрю повнимательнее», — ответил Винокуровой российский лидер, подчеркнув, что видит в интересе «гламурных людей» к параду «что-то положительное».
Ранее российская Instagram-блогерша и модель Александра Маркина продемонстрировала именное приглашение на праздничный парад Победы, который прошел на Красной площади 9 мая. Публикация Маркиной возмутила некоторых блогеров.
«Приглашения на парад Победы вместо ветеранов отправляют инста-моделям», — заявила автор Telegram-канала Mur Мадонна Мур.
Она саркастически заметила, что с такими гостями трибуны будут «красивыми».
9 мая в России отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Помимо парада, в Москве прошло шествие Бессмертного полка, которое возглавил Путин.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Последние новости
Умер Юрий Лужков Умер Юрий Лужков Путин предупредил о риске геноцида в Донбассе Путин предупредил о риске геноцида в Донбассе Умерла солистка группы Roxette Умерла солистка группы Roxette
Комментарии 
Теги:
Общество , Александр Маркин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 507
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе 576
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 607
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette 189
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 185
Видео
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо тут кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
00:39
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
Политика Армия
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
01:08
Представитель России «психанул» на переговорах в Париже
Политика В мире
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Умерла солистка Roxette
00:52
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение