Путина спросили про «инстателочек» на параде Победы

Российская журналистка и общественная деятельница Екатерина Винокурова спросила президента России Владимира Путина о том, почему ветераны, в отличие от «гламурных инстателочек», якобы не могут попасть на парад Победы. Президент признался, что не обращал на них внимания на параде из-за занятости. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

«Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов: их не можете не видеть на трибунах. Какой-то гламур там появляется — я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но посмотрю повнимательнее», — ответил Винокуровой российский лидер, подчеркнув, что видит в интересе «гламурных людей» к параду «что-то положительное».

Ранее российская Instagram-блогерша и модель Александра Маркина продемонстрировала именное приглашение на праздничный парад Победы, который прошел на Красной площади 9 мая. Публикация Маркиной возмутила некоторых блогеров.

«Приглашения на парад Победы вместо ветеранов отправляют инста-моделям», — заявила автор Telegram-канала Mur Мадонна Мур.

Она саркастически заметила, что с такими гостями трибуны будут «красивыми».

9 мая в России отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Помимо парада, в Москве прошло шествие Бессмертного полка, которое возглавил Путин.