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Вручение всемирной премии World Travel Awards пройдет в Казани в 2020 году 

ТАСС + ещё 2 17 часов назад
В Казани вручат премию «Волонтер года»
Фото: РИА Новости
Казань примет в 2020 году всемирную премию в области туризма World Travel Awards, сообщила журналистам во вторник заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"Решение об этом было принято сегодня во время беседы президента республики Рустама Нургалиевича [Минниханова] с основателем конкурса в области туризма World Travel Awards. Грэм Кук рассказал, что участие в церемонии примут международные компании, которые представляют удобные и недорогие сервисы бронирования, обслуживания и оплаты для туристов", — сказала она.
По словам Лилии Галимовой, в церемонии вручения премии ожидается участие крупных мировых компаний из отрасли туризма. Среди них Amadeus, Expedia, booking.com, dohop, hotelscombined, travelport и другие. В беседе с Грэмом Куком Минниханов отметил важность проведения церемонии в Казани — одном из самых привлекательных городов не только России, но и мира, о чем говорит стабильный ежегодный рост туристического потока. Он добавил, что к концу этого года турпоток в республике достигнет показателя в 3,7 млн человек.
Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов. Определяющими параметрами для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть. Вручение этой награды считается наивысшим признанием достижений в области туризма, эту премию называют "Оскаром туристической отрасли".
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Теги:
Общество , Грэм Кук , Лилия Галимова , Казань
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