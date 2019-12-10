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Путин назвал «чушью» отказ в инвалидности людям без парных органов 

Вести.Ru 1 час назад
«Чушь, конечно»: Путина возмутил закон об инвалидах
Фото: ТАСС
На заседании Совета при президенте РФ по правам человека, который состоялся 10 декабря, адвокат Шота Горгадзе на примере резонансных историй поднял вопрос о лишении инвалидности детей с раком сетчатки глаза (ретинобластомы).
При этом заболевании у детей ампутируется глаз, после чего необходимо ежегодно до наступления 18-летия (пока организм растет) надо менять глазной протез.
Адвокат обратил внимание Владимира Путина на то, что по действующим сейчас правилам (которые регулируются постановлением правительства и министерством труда) в случае наступления ремиссии ребенка, страдающего этим заболеванием, лишают инвалидности, и он, соответственно, лишается возможности бесплатной замены протеза.
Горгадзе сообщил, что в России это редкое заболевание: таких детей — не больше трех тысяч, а стоимость операции — примерно 20-30 тысяч рублей.
"Не в каждом городе семья может себе это позволить за свой счет", — отметил адвокат.
Он предложил внести ретинобластому в список заболеваний, по которому ребенок сможет претендовать на бесплатную операцию по замене протеза, и не будет лишаться инвалидности в случае ремиссии.
Путин назвал "чушью" отказ в продлении инвалидности людям, у которых отсутствует парный орган.
"То есть, если одной руки нет, человек уже не инвалид? Чушь, конечно", — сказал Путин, добавив, что "слов нет".
"Мы займемся этим", — пообещал президент на заседании Совета по правам человека, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".
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Комментарии 16 
Теги:
Общество , Шота Горгадзе , Владимир Путин , Минтруд , Совет по правам человека
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