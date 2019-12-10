Шнуров опечален смертью Лужкова

В стихах Шнуров вспомнил об отставке Лужкова и уверенности, что он "всех переживет.

"Эх, Михалыч, ты эпоха, / Да, сегодня умер Мэр. / С ним Москве жилось неплохо, / Дико, мощно, например", — пишет артист.

"Почему мне грустно стало? / Яркий был он человек", — заключил Шнуров.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).