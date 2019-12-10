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Шнуров опечален смертью Лужкова 

Газета.Ru 1 час назад
Шнуров опечален смертью Лужкова
Фото: ТАСС
Рок-музыкант Сергей Шнуров высказался о смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Instagram.
В стихах Шнуров вспомнил об отставке Лужкова и уверенности, что он "всех переживет.
"Эх, Михалыч, ты эпоха, / Да, сегодня умер Мэр. / С ним Москве жилось неплохо, / Дико, мощно, например", — пишет артист.
"Почему мне грустно стало? / Яркий был он человек", — заключил Шнуров.
Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.
Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).
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Теги:
Общество , Юрий Лужков , Сергей Собянин , Сергей Шнуров , Москва
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