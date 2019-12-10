«Михалыч, ты эпоха». Шнуров написал стихи о Лужкове

Как написал в инстаграме музыкант, многие считали экс-градоначальника крепким человеком, который "будет бегать вечно в кепке" и вместе с женой всех переживет. Однако "никто не вечен", добавил артист.

"Эх, Михалыч, ты эпоха, // Да, сегодня умер Мэр. // С ним Москве жилось неплохо, // Дико, мощно, например", — говорится в посте.

Шнуров назвал Лужкова ярким человеком и отметил, что ему "стало грустно" после известия о смерти экс-мэра столицы.

Юрий Лужков умер на 84-м году жизни после операции в больнице Мюнхена. Как сообщил РИА Новости главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, причиной смерти стала "аллергическая реакция", проявившаяся во время хирургического вмешательства. По его словам, операция была плановой — "что-то с сосудами или с сердцем".