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«Михалыч, ты эпоха». Шнуров написал стихи о Лужкове 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
«Михалыч, ты эпоха». Шнуров написал стихи о Лужкове
Фото: РИА Новости
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, который скончался в больнице в Мюнхене.
Как написал в инстаграме музыкант, многие считали экс-градоначальника крепким человеком, который "будет бегать вечно в кепке" и вместе с женой всех переживет. Однако "никто не вечен", добавил артист.
"Эх, Михалыч, ты эпоха, // Да, сегодня умер Мэр. // С ним Москве жилось неплохо, // Дико, мощно, например", — говорится в посте.
Шнуров назвал Лужкова ярким человеком и отметил, что ему "стало грустно" после известия о смерти экс-мэра столицы.
Юрий Лужков умер на 84-м году жизни после операции в больнице Мюнхена. Как сообщил РИА Новости главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, причиной смерти стала "аллергическая реакция", проявившаяся во время хирургического вмешательства. По его словам, операция была плановой — "что-то с сосудами или с сердцем".
Отпевание Лужкова совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя 12 декабря. Поминальное богослужение начнется в 11:00 мск. Бывшего мэра Москвы похоронят на Новодевичьем кладбище в период с 12 по 14 декабря.
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Теги:
Общество , Иисус Христос , Юрий Лужков , Сергей Шнуров , Патриарх Кирилл , Мюнхен
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