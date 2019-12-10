Трусы с прожженной дырой выиграли премию

Белые трусы с прожженной в них дырой получили шуточную премию Turnip Prize-2019 (Реповая премия), высмеивающую современное искусство. Об этом сообщает Metro

Turnip Prize вручается людям, которые приложили минимум усилий и создали достойный образец «дерьмового искусства».

Идея трусов с дырой пришла 69-летнему парикмахеру из английского Сомерсета.

«Меня вдохновила Тони Доэрти, женщина из Порт-Маккуори, Австралия, которая во время недавнего пожара в кустарнике спасла коалу», — заявил победитель.

Парикмахер посвятил полученную им награду мисс Доэрти и Элленборо Льюис, коале, которая впоследствии умерла от полученных при пожаре травм.

«Я восхищен отсутствием усилий, предпринятых для создания этой работы», — заявил основатель премии Тревор Придо.

Он отметил, что в этому году на участие в конкурсе было подано более сотни заявок. Среди других номинантов на премию были пустой яичный лоток и салатный лист.

Как сообщал «Рамблер», в этом году Шнобелевскую премию, которая присуждается за смешные научные открытия с неочевидным практическим применением, получило исследование о том, почему вомбаты какают кубиками, и работа французов, посвященная температуре мужских яичек.