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Трусы с прожженной дырой выиграли премию 

Рамблер 1 час назад
Трусы с прожженной дырой выиграли премию
Фото: PA
Белые трусы с прожженной в них дырой получили шуточную премию Turnip Prize-2019 (Реповая премия), высмеивающую современное искусство. Об этом сообщает Metro.
Turnip Prize вручается людям, которые приложили минимум усилий и создали достойный образец «дерьмового искусства».
Идея трусов с дырой пришла 69-летнему парикмахеру из английского Сомерсета.
«Меня вдохновила Тони Доэрти, женщина из Порт-Маккуори, Австралия, которая во время недавнего пожара в кустарнике спасла коалу», — заявил победитель.
Парикмахер посвятил полученную им награду мисс Доэрти и Элленборо Льюис, коале, которая впоследствии умерла от полученных при пожаре травм.
«Я восхищен отсутствием усилий, предпринятых для создания этой работы», — заявил основатель премии Тревор Придо.
Он отметил, что в этому году на участие в конкурсе было подано более сотни заявок. Среди других номинантов на премию были пустой яичный лоток и салатный лист.
Как сообщал «Рамблер», в этом году Шнобелевскую премию, которая присуждается за смешные научные открытия с неочевидным практическим применением, получило исследование о том, почему вомбаты какают кубиками, и работа французов, посвященная температуре мужских яичек.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество
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