Гугл опубликовал дудл в честь Анатолия Тарасова

Google разместил дудл, посвященный 101-летию со дня рождения советского тренера Анатолия Тарасова . Об этом сообщает Чемпионат.com.

Тарасов родился 10 декабря 1918 года в Москве . Вместе с братом они поступили в спортивную школу "Юный Динамовец", где Анатолий проявил лидерские качества и стал капитаном. Затем он играл за сборную Москвы.

После Второй мировой войны, когда Анатолий Тарасов уже был тренером, перед ним встала нелегкая задача — возродить советский хоккей.

Под руководством его руководством сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и три раза — Олимпийские игры.

В 1974 году Тарасов был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.