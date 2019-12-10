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Гугл опубликовал дудл в честь Анатолия Тарасова 

Рамблер 1 час назад
Google разместил дудл, посвященный 101-летию со дня рождения советского тренера Анатолия Тарасова. Об этом сообщает Чемпионат.com.
Тарасов родился 10 декабря 1918 года в Москве. Вместе с братом они поступили в спортивную школу "Юный Динамовец", где Анатолий проявил лидерские качества и стал капитаном. Затем он играл за сборную Москвы.
После Второй мировой войны, когда Анатолий Тарасов уже был тренером, перед ним встала нелегкая задача — возродить советский хоккей.
Под руководством его руководством сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и три раза — Олимпийские игры.
В 1974 году Тарасов был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Общество , Фото , Анатолий Тарасов , Google , Москва
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