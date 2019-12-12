Семья Лужкова приехала проститься с ним в ХХС

Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя

Батурина с дочерьми села в первом ряду у гроба мужа и принимает соболезнования друзей, коллег и близких.

Поток желающих проститься с Лужковым не прекращается: в храм все время идут люди, приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Отпевание совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

О кончине Лужкова стало известно во вторник, информацию подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин . Как сообщил главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев , причиной смерти бывшего мэра стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в Мюнхене.

Закрытый гроб с покойным, накрытый государственным флагом, стоит в центре собора напротив царских врат и алтаря, возле него находится постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

Бывшего мэра столицы похоронят на Новодевичьем кладбище. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Ритуал", похороны начнутся в 15.30.