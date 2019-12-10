Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
В мире
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире
«Бросят стаканчик, а потом и бутылку»
«Бросят стаканчик, а потом и бутылку»
Политика

Солнце перестанет греть: предстаказание Ванги на 2020 год 

Рамблер + ещё 3 36 минут назад
Солнце перестанет греть: предстаказание Ванги на 2020 год
Фото: Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги
Солнце в 2020 году перестанет давать тепло. Такое предсказание, как сообщает «Столица С», сделала болгарская пророчица Ванга.
Несколько дней назад в эфире телеканала НТВ был показан эпизод шоу «Новые русские сенсации», посвященный предсказаниям Ванги на будущий год. О них рассказала невестка пророчицы Здравка Янева. Среди прочих предсказаний Ванги она упомянула то, что касается природной катастрофы, которая в 2020-м может произойти на Земле.
По словам Яневой, Ванга говорила, что в будущем году Солнце перестанет давать тепло, хотя свет давать продолжит. Кроме того, Ванга предсказывала, что в первом полугодии 2020-го начнется мировой экономический кризис. В том же году, уверяла она, в Западной Европе будут происходить беспорядки и конфликты на религиозной и этнической почве, а на Украине — серьезные и определяющие события, в том числе улучшение ее отношений с Россией в конце года.
России Ванга напророчествовала засушливое лето и успех в международных делах — то ли экономическое чудо, то ли духовное.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского 44
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским 575
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова 1172
«Бросят стаканчик, а потом и бутылку»
«Бросят стаканчик, а потом и бутылку»
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе
«Будет Сребреница»: Путин о риске геноцида в Донбассе 700
Видео
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
00:48
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика Украина
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
00:41
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Политика
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
02:39
Павлиашвили не придет на похороны Лужкова
Общество
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
00:27
Опубликовано видео с сотрудником «Почты России» сыгравшем в волейбол с посылками
Общество
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
01:32
Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые
Политика
Путин отреагировал на смерть Лужкова
02:39
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика Общество
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
00:31
Потерпевших кораблекрушение рыбаков спас холодильник
Происшествия
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
00:18
Россиянин расстрелял охранника и попал на видео
Происшествия Криминал
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
00:48
«Не надо кивать»: Зеленский сорвался на Лаврова
В мире Политика
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
01:41
Новейший АК-12 сравнили с карабином М4
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение