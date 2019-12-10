Солнце перестанет греть: предстаказание Ванги на 2020 год

Солнце в 2020 году перестанет давать тепло. Такое предсказание, как сообщает «Столица С», сделала болгарская пророчица Ванга.

Несколько дней назад в эфире телеканала НТВ был показан эпизод шоу «Новые русские сенсации», посвященный предсказаниям Ванги на будущий год. О них рассказала невестка пророчицы Здравка Янева. Среди прочих предсказаний Ванги она упомянула то, что касается природной катастрофы, которая в 2020-м может произойти на Земле.

По словам Яневой, Ванга говорила, что в будущем году Солнце перестанет давать тепло, хотя свет давать продолжит. Кроме того, Ванга предсказывала, что в первом полугодии 2020-го начнется мировой экономический кризис. В том же году, уверяла она, в Западной Европе будут происходить беспорядки и конфликты на религиозной и этнической почве, а на Украине — серьезные и определяющие события, в том числе улучшение ее отношений с Россией в конце года.

России Ванга напророчествовала засушливое лето и успех в международных делах — то ли экономическое чудо, то ли духовное.