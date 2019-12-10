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Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 

Рамблер 1 час назад
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина пребывает в шоковом состоянии. Об этом телеканалу «Царьград» рассказал осведомленный собеседник.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 83-летний Лужков скончался сегодня утром во время операции на сердце по причине возникших осложнений. Хирургическое вмешательство происходило в Мюнхене.
Названа причина смерти Юрия Лужкова
Шурин Лужкова Виктор Батурин сегодня рассказал, что вчера бывший мэр столицы покинул Россию вместе с супругой. По данным телеграм-канала «База», операция в Германии прошла успешно, а осложнения возникли после нее. Лужков умер, не выходя из наркоза.
«Батурина сейчас находится буквально в шоке», — сообщает «Царьград», объяснив это тем, что операция была плановой, а прогнозы врачей — благоприятными.
Ранее в пресс-службе мэрии Москвы сообщили, что Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, а спикер Московской городской думы Алексей Шапошников выразил уверенность, что память бывшего мэра будет увековечена. В посольстве России в Германии, в свою очередь, сообщили, что оказывают содействие в решении вопроса о доставке тела Лужкова в РФ.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео , Алексей Шапошников , Юрий Лужков , Елена Батурина , Виктор Батурин , Мосгордума , Правительство Москвы , Царьград ТВ
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