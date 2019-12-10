Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина пребывает в шоковом состоянии. Об этом телеканалу «Царьград» рассказал осведомленный собеседник.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 83-летний Лужков скончался сегодня утром во время операции на сердце по причине возникших осложнений. Хирургическое вмешательство происходило в Мюнхене.
Шурин Лужкова Виктор Батурин сегодня рассказал, что вчера бывший мэр столицы покинул Россию вместе с супругой. По данным телеграм-канала «База», операция в Германии прошла успешно, а осложнения возникли после нее. Лужков умер, не выходя из наркоза.
«Батурина сейчас находится буквально в шоке», — сообщает «Царьград», объяснив это тем, что операция была плановой, а прогнозы врачей — благоприятными.
Ранее в пресс-службе мэрии Москвы сообщили, что Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище, а спикер Московской городской думы Алексей Шапошников выразил уверенность, что память бывшего мэра будет увековечена. В посольстве России в Германии, в свою очередь, сообщили, что оказывают содействие в решении вопроса о доставке тела Лужкова в РФ.