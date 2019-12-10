Винокур выразил соболезнования семье Лужкова

Народный артист РСФСР признался НСН, что для него уход Лужкова большое горе.

На 84-м году умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении. Позже информацию подтвердил помощник Лужкова Тимур Шогенов.

Бывший столичный градоначальник скончался в клинике Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Народный артист РСФСР, руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур , много лет друживший с Лужковым, в эфире НСН выразил свои соболезнования.

«Я искренне соболезную семье покойного, супруге, друзьям и близким. В этот грустный день говорить о чем-то еще большой грех. Я Юрия Михайловича очень уважал. Случилась беда, как можно обсуждать его деятельность? Я говорю о горе, которое случилось», — заявил Винокур.

Юрий Михайлович Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год.