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Винокур выразил соболезнования семье Лужкова 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Винокур выразил соболезнования семье Лужкова
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР признался НСН, что для него уход Лужкова большое горе.
На 84-м году умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в его окружении. Позже информацию подтвердил помощник Лужкова Тимур Шогенов.
Бывший столичный градоначальник скончался в клинике Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.
Народный артист РСФСР, руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур, много лет друживший с Лужковым, в эфире НСН выразил свои соболезнования.
«Я искренне соболезную семье покойного, супруге, друзьям и близким. В этот грустный день говорить о чем-то еще большой грех. Я Юрия Михайловича очень уважал. Случилась беда, как можно обсуждать его деятельность? Я говорю о горе, которое случилось», — заявил Винокур.
Юрий Михайлович Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год.
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Теги:
Общество , Владимир Винокур , Юрий Лужков
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