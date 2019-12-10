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В Ленобласти 31 декабря станет нерабочим днём 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Еще один регион РФ отказался работать 31 декабря
Фото: РИА Новости
Этот регион стал седьмым в России, где подготовлен документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Об этом сообщил РИА Новости представитель правительства Ленобласти.
В конце ноября в Госдуму внесён законопроект, в котором предложено сделать 31 декабря выходным днём, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать последний день года выходным днём, так как в текущем году уже распределены бюджетные расходы. При этом сделать выходным 31 декабря может каждый работодатель по своему усмотрению.
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Теги:
Общество , Максим Топилин , Госдума , Ленинградская область
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