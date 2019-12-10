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Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 2 часа назад
Хабенский стал лауреатом госпремии за благотворительность
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности и в сфере благотворительности за 2019 год. Одним из лауреатов стал актер и режиссер Константин Хабенский.
Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Лауреатом госпремии за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности стала председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова.
Госпремия за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности присуждена Константину Хабенскому, который является учредителем благотворительного фонда.
Благотворительный фонд Хабенского, созданный в 2008 году, занимается организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Фонд оказал адресную помощь более чем 2,5 тыс. детей, обеспечил профессиональное обучение 5,5 тыс. врачей, организовал 47 поставок высокотехнологичного медицинского оборудования.
Всего в 2019 году на соискание государственных премий было выдвинуто 17 кандидатов в области правозащиты и 18 кандидатов в области благотворительности.
Такие ежегодные государственные премии были учреждены президентским указом в 2015 году. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей, передает ТАСС.
Первая церемония награждения состоялась 8 декабря 2016 года, лауреатами тогда стали глава директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко и учредитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В декабре 2017 года премии получили председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Владимир Вавилов.
Лауреатами госпремий за 2018 год стали председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и руководитель «Русфонда» Лев Амбиндер.
Ранее молодые ученые Татарстана получили госпремию за инженерные достижения.
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Теги:
Общество , Мария Большакова , Людмила Алексеева , Лев Амбиндер , Владимир Вавилов , Константин Хабенский , Владимир Путин , Александр Ткаченко , Михаил Терентьев , ИТАР-ТАСС
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