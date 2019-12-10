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Чернокожего студента не пустили в российский клуб из-за страха перед ФСБ 

Lenta.ru 39 минут назад
Чернокожего студента не пустили в клуб из-за страха ФСБ
Фото: Lenta.ru
Студент Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе Эжидиу Нанга, приехавший из Анголы, пожаловался на то, что его не пускают в городские клубы и рестораны. Он предположил, что причиной стал темный цвет его кожи. Об этом молодой человек рассказал изданию «Блокнот». В одном из ресторанов журналистам объяснили, что боятся пускать любых иностранцев из-за страха перед ФСБ.
Речь идет о Dj bar «Goldy». Администратор бара пояснила, что в случае проблем или драк, иностранцами будет заниматься ФСБ, а также иностранная полиция, — это «доставит неприятности» клубу.
Нанга живет в России уже пять лет, по-русски говорит практически без акцента, отмечает издание. В своем Instargam студент рассказал, что его также не пустили в бары «Yes Optimistic» и рестобар «FORBS». Он отметил, что компанию из африканцев могут пустить, только если с ними будет «русский человек». В один из баров его не пустили якобы из-за отсутствия российского паспорта. Нанга также рассказал, что ему и остальным темнокожим студентам постоянно приходится сталкиваться с непониманием окружающих.
В кафе «Yes Optimistic» нет никакого дресс-кода, заявили в заведении. Там предположили, что в зале не было мест, хотя, по словам студента, его не пускали даже при наличии свободных столов. В рестобаре «FORBS» заявили, что заведение является частной собственностью, и это «их дело, кого впускать, а кого нет».
Ранее сообщалось, что гражданин Конго приехал в Красноярск ради карьеры в музыкальной индустрии, начал сотрудничать с менеджером-обманщиком и год выступал на рабских условиях. На родине он дошел до финала местного аналога шоу «Голос» и захотел продолжить карьеру в России. Тут он выступал в заведениях с песнями на английском, французском и русском языках.
По словам друзей артиста, все заработанные деньги менеджер забирал, а сам он оказался в долгах. Африканец не знал, что нарушает законы России, пока его не задержали и не отправили в центр временного содержания иностранцев. После этого агент пропал, а самому певцу грозила депортация.
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Теги:
Общество , ФСБ , Forbes , Ангола , Ставрополь
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