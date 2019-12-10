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Соловьев ответил Зеленскому про дорогую обувь 

Рамблер 54 минуты назад
Соловьев ответил Зеленскому про дорогую обувь
Фото: РИА Новости
Российский журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что телеведущий носит дорогую обувь.
В Telegram-канале Владимир Соловьев разместил видео, на котором украинский лидер предложил ему приехать в Донбасс и лично оценить сложившуюся там ситуацию, выразив уверенность в том, что «туфли Бриони, или что там» он «не запачкает».
«А я Бриони не ношу)))», — написал Соловьев.
Он также разместил фото, на котором снят в камуфляжных ботинках.
Telegram
«Рамблер» писал, что ранее россияне назвали Соловьева самым авторитетным журналистом России. Таковы результаты исследование группы ЦИРКОН для Фонда «Медиастандарт». На втором месте оказался Андрей Малахов, а замыкал тройку лидеров Владимир Познер.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Владимир Зеленский , Владимир Познер , Андрей Малахов , Владимир Соловьев
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