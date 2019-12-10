Соловьев ответил Зеленскому про дорогую обувь

В Telegram-канале Владимир Соловьев разместил видео, на котором украинский лидер предложил ему приехать в Донбасс и лично оценить сложившуюся там ситуацию, выразив уверенность в том, что «туфли Бриони, или что там» он «не запачкает».

«А я Бриони не ношу)))», — написал Соловьев.

Он также разместил фото, на котором снят в камуфляжных ботинках.

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